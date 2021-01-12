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12 січня 2021, 13:47 592

Мер Чорноморська заявив, що знайшов у своєму кабінеті "прослушку”

12 січня 2021, 13:47 592
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Фото: із відкритих джерел
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Новообраний мер міста Чорноморськ Одеської області Василь Гуляєв заявив, що знайшов у своєму кабінеті пристрої для прослуховування.

Про це він повідомив у відеозверненні у Facebook, передає RegioNews.

Відповідаючи на запитання, чому на його робочому кабінеті було встановлено електронні замки, Гуляєв заявив, що попрацювавши два тижні на посаді, він перевірив кабінет знайшов там "жучки".

Також міський голова додав, що проблеми з безпекою спостерігаються у всій будівлі мерії.

У цій будівлі відбуваються парадоксальні речі. У нас стоять камери, але ніхто не знає, куди ці камери транслюють. У нас хто хоче, той сюди і заходить. Заходять люди зі зброєю, і ніхто нікого не може зупинити", - сказав Гуляєв.

Нагадаємо, раніше у новообраного мера Чорноморська Одеської області Василя Гуляєва підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.

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