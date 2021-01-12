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12 января 2021, 13:47 591

Мэр Черноморска заявил, что нашел в своем кабинете "прослушку"

12 января 2021, 13:47 591
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Он рассказал о серьезных проблемах с безопасностью в здании городского совета
Он рассказал о серьезных проблемах с безопасностью в здании городского совета
Фото: из открытых источников
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Новоизбранный мэр города Черноморск Одесской области Василий Гуляев заявил, что нашел в своем кабинете устройства для прослушивания.

Об этом он сообщил в видеообращении в Facebook, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос, почему на его рабочем кабинете были установлены электронные замки, Гуляев заявил, что поработав две недели на должности, он проверил кабинет нашел там "жучки".

Также мэр добавил, что проблемы с безопасностью наблюдаются во всем здании мэрии.

В этом здании происходят парадоксальные вещи. У нас стоят камеры, но никто не знает, куда эти камеры транслируют. У нас кто хочет, тот сюда и заходит. Заходят люди с оружием, и никто никого не может остановить", - сказал Гуляев.

Напомним, ранее у новоизбранного мэра Черноморска Одесской области Василия Гуляева подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

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