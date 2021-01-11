Черкаський міський голова спрогнозував послаблення жорсткого карантину

Свій прогноз Бондаренко аргументує зниженням захворюваності і зростанням негативної реакції суспільства

Свій прогноз Бондаренко аргументує зниженням захворюваності і зростанням негативної реакції суспільства

Фото з відкритих джерел

Про це Анатолій Бондаренко сказав в ефірі Еспресо.TV, передає RegioNews.

Уряд несе повну відповідальність за прийняті рішення. Якщо було прийняте рішення про введення жорсткого карантину, то відповідно потрібно компенсувати втрати бюджету місцевих рад. Цього не було зроблено ані зараз, ані навесні 2020 року. Тоді бюджет міста Черкас недоотримав близько 200 мільйонів гривень надходжень. Це, на жаль, жахлива цифра для багатотисячного міста. Адже гроші, які були б спрямовані на покращення соціального та інфраструктурного життя міста, уряд не компенсує, - заявив Бондаренко.

Черкаський міський голова висловив упевненість, "що скоро уряд затвердить рішення про послаблення карантину". Своє передбачення він пояснив тим, що "росту захворюваності немає, а негативна реакція суспільства тільки зростає".

Тому не здивуюсь, якщо через декілька днів на засіданні уряду буде ухвалено рішення про послаблення локдауну та продовження адаптивного карантину, - зазначив Бондаренко.

На запитання, чи працює бізнес в Черкасах, мер зазначив, що більша частина малого та середнього бізнесу закрилась і не працюють.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще 6 січня мер Черкас Бондаренко виступив проти введення локдауну у місті - він вважає введення локдауну необгрунтованим на тлі зниження кількості хворих.