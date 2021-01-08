Один з віцемерів Харкова йде у відставку: подробиці
Олег Дробот звільняється з посади заступника міського голови з питань цифровий трансформації.
Про це Дробот написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Олег Дробот пояснює своє звільнення смертю Геннадія Кернеса, якого називає "близькою людиною, вчителем і мотиватором".
Я йду з позиції віцемера. Складаю повноваження. Ключовою причиною прийняття такого рішення є відхід з життя моєї близької людини, вчителя та мотиватора, мера нашого міста Геннадія Кернеса. Саме він запропонував мені 8 років тому вийти з бізнесу і "попрацювати для людей" (с). Він прищепив мені любов до нашого міста, бажання його розвивати і допоміг мені реалізувати мою велику кар'єрну амбіцію, зробив мене своїм заступником. Вдячний за все, - написав Дробот.
За джерелами RegioNews у Харківській міській раді, Дроботу підшукали місце в міністерстві цифровий трансформації.
С Рождеством, друзья! ⠀ Пожалуй, это лучший день, чтобы "заново родиться". ⠀ 2020 год по всем направлениям изменил,...Posted by Oleg Drobot on Thursday, January 7, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар міськради Харкова просить парламент призначити перевибори мера.