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08 січня 2021, 10:38 287

Один з віцемерів Харкова йде у відставку: подробиці

08 січня 2021, 10:38 287
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Пояснює звільнення смертю Кернеса, хоча, ймовірно, йому запропонували посаду в міністерстві
Пояснює звільнення смертю Кернеса, хоча, ймовірно, йому запропонували посаду в міністерстві
Фото Facebook-сторінка Олега Дробота
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Олег Дробот звільняється з посади заступника міського голови з питань цифровий трансформації.

Про це Дробот написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Олег Дробот пояснює своє звільнення смертю Геннадія Кернеса, якого називає "близькою людиною, вчителем і мотиватором".

Я йду з позиції віцемера. Складаю повноваження. Ключовою причиною прийняття такого рішення є відхід з життя моєї близької людини, вчителя та мотиватора, мера нашого міста Геннадія Кернеса. Саме він запропонував мені 8 років тому вийти з бізнесу і "попрацювати для людей" (с). Він прищепив мені любов до нашого міста, бажання його розвивати і допоміг мені реалізувати мою велику кар'єрну амбіцію, зробив мене своїм заступником. Вдячний за все, - написав Дробот.

За джерелами RegioNews у Харківській міській раді, Дроботу підшукали місце в міністерстві цифровий трансформації.

С Рождеством, друзья! ⠀ Пожалуй, это лучший день, чтобы "заново родиться". ⠀ 2020 год по всем направлениям изменил,...

Posted by Oleg Drobot on Thursday, January 7, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар міськради Харкова просить парламент призначити перевибори мера.

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