Один из вице-мэров Харькова уходит в отставку: подробности
Олег Дробот увольняется с должности заместителя городского головы по вопросам цифровой трансформации.
Об этом Дробот написал на своей странице в Facebook, передаёт RegioNews.
Олег Дробот объясняет свой уход смертью Геннадия Кернеса, которого называет "близким человеком, учителем и мотиватором".
Я ухожу с позиции вице-мэра. Складываю полномочия. Ключевой причиной принятия такого решения является уход из жизни моего близкого человека, учителя и мотиватора, мэра нашего города Геннадия Кернеса. Именно он предложил мне 8 лет назад выйти из бизнеса и "поработать для людей" (с). Он привил мне любовь к нашему городу, желание его развивать и помог мне реализовать мою большую карьерную амбицию, сделал меня своим заместителем. Благодарен за все, - написал Дробот.
По источникам RegioNews в Харьковском городском совете, Дроботу подыскали место в министерстве цифровой трансформации.
С Рождеством, друзья! ⠀ Пожалуй, это лучший день, чтобы "заново родиться". ⠀ 2020 год по всем направлениям изменил,...Posted by Oleg Drobot on Thursday, January 7, 2021
Напомним, ранее сообщалось, что секретарь горсовета Харькова просит парламент назначить перевыборы мэра.