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08 января 2021, 10:38 231

Один из вице-мэров Харькова уходит в отставку: подробности

08 января 2021, 10:38 231
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Объясняет увольнение смертью Кернеса, хотя, вероятно, ему предложили должность в министерстве
Объясняет увольнение смертью Кернеса, хотя, вероятно, ему предложили должность в министерстве
Фото Facebook-страница Олега Дробота
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Олег Дробот увольняется с должности заместителя городского головы по вопросам цифровой трансформации.

Об этом Дробот написал на своей странице в Facebook, передаёт RegioNews.

Олег Дробот объясняет свой уход смертью Геннадия Кернеса, которого называет "близким человеком, учителем и мотиватором".

Я ухожу с позиции вице-мэра. Складываю полномочия. Ключевой причиной принятия такого решения является уход из жизни моего близкого человека, учителя и мотиватора, мэра нашего города Геннадия Кернеса. Именно он предложил мне 8 лет назад выйти из бизнеса и "поработать для людей" (с). Он привил мне любовь к нашему городу, желание его развивать и помог мне реализовать мою большую карьерную амбицию, сделал меня своим заместителем. Благодарен за все, - написал Дробот.

По источникам RegioNews в Харьковском городском совете, Дроботу подыскали место в министерстве цифровой трансформации.

С Рождеством, друзья! ⠀ Пожалуй, это лучший день, чтобы "заново родиться". ⠀ 2020 год по всем направлениям изменил,...

Posted by Oleg Drobot on Thursday, January 7, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь горсовета Харькова просит парламент назначить перевыборы мэра.

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