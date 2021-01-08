Один из вице-мэров Харькова уходит в отставку: подробности

Об этом Дробот написал на своей странице в Facebook, передаёт RegioNews.

Олег Дробот объясняет свой уход смертью Геннадия Кернеса, которого называет "близким человеком, учителем и мотиватором".

Я ухожу с позиции вице-мэра. Складываю полномочия. Ключевой причиной принятия такого решения является уход из жизни моего близкого человека, учителя и мотиватора, мэра нашего города Геннадия Кернеса. Именно он предложил мне 8 лет назад выйти из бизнеса и "поработать для людей" (с). Он привил мне любовь к нашему городу, желание его развивать и помог мне реализовать мою большую карьерную амбицию, сделал меня своим заместителем. Благодарен за все, - написал Дробот.