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04 січня 2021, 12:09 26

Фанат Кернеса з татуюванням на лобі зганьбився у соцмережі через безграмотний пікет

04 січня 2021, 12:09 26
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Харків'янин вийшов на пікет із транспарантом у підтримку свого лідера
Харків'янин вийшов на пікет із транспарантом у підтримку свого лідера
Фото: Facebook
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У Харкові Євген Івашко, який раніше набив собі на лобі татуювання з написом "Кернес живий" на честь покійного Геннадія Кернеса, вийшов на пікет у міський сад імені Шевченка з безграмотним плакатом.

Як передає RegioNews, фото чоловіка опублікував "Наш Харків" у Facebook.

Так, Івашко вийшов до парку з плакатом, де було написано: "Кернес жив и останетца в нашых серцах".

Такий безграмотний напис викликав бурю обурення серед користувачів соцмережі.

В коментарях люди пишуть, що "Кернес був би в жаху від подібної безграмотності", "Безграмотна провокація! Кернес писав без помилок!", "Хлопець в школу не ходив".

Нагадаємо, 30 грудня Міськрада Харкова схвалила рішення про увічнення пам'яті Кернеса.

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митинг Харьків соцмережі мова Геннадій Кернес
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