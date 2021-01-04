Фанат Кернеса з татуюванням на лобі зганьбився у соцмережі через безграмотний пікет

Харків'янин вийшов на пікет із транспарантом у підтримку свого лідера

Харків'янин вийшов на пікет із транспарантом у підтримку свого лідера

Фото: Facebook

У Харкові Євген Івашко, який раніше набив собі на лобі татуювання з написом "Кернес живий" на честь покійного Геннадія Кернеса, вийшов на пікет у міський сад імені Шевченка з безграмотним плакатом.

Як передає RegioNews, фото чоловіка опублікував "Наш Харків" у Facebook.

Так, Івашко вийшов до парку з плакатом, де було написано: "Кернес жив и останетца в нашых серцах".

Такий безграмотний напис викликав бурю обурення серед користувачів соцмережі.

В коментарях люди пишуть, що "Кернес був би в жаху від подібної безграмотності", "Безграмотна провокація! Кернес писав без помилок!", "Хлопець в школу не ходив".

Нагадаємо, 30 грудня Міськрада Харкова схвалила рішення про увічнення пам'яті Кернеса.

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