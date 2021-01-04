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04 січня 2021, 15:09 7

У "Слузі народу" розповіли, коли КСУ розгляне рішення президента про відсторонення Тупицького

04 січня 2021, 15:09 7
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Згідно з законодавством, КСУ не має права самостійно ухвалювати рішення щодо конституційності указів президента
Згідно з законодавством, КСУ не має права самостійно ухвалювати рішення щодо конституційності указів президента
Фото: Facebook
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За інформацією нардепа від партії "Слуга народу" Ольги Совгирі, Конституційний Суд України планує зібратися 5 січня для розгляду питання щодо указу президента про відсторонення від посади судді, голови КСУ Олександра Тупицького.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook депутатки.

"На завтра, 5 січня, призначено збори суддів Конституційного Суду, на яких будуть розглядатися питання щодо Указу президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року № 607/2020 (щодо відсторонення Тупицького О.М. від посади судді Конституційного Суду строком на 2 місяці)", - написала Совгиря.

Вона також додала, що КСУ не має повноваження за власною ініціативою розглядати питання й ухвалювати рішення щодо конституційності будь-яких актів (в тому числі Указів президента України), зокрема і на зборах суддів чи на спеціальних пленарних засіданнях.

Питання про конституційність зазначеного Указу президента може бути розглянуто Конституційним Судом виключно у разі подання до Суду відповідного конституційного подання в порядку, передбаченому Конституцією і Законом "Про Конституційний Суд України", - зазначила Совгиря.

За її словами, рішення щодо конституційності будь-якого акту, зокрема й Указу президента, може бути ухвалено виключно на пленарному засіданні.

Нагадаємо, 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри, повідомлення про підозру голови КСУ направили поштою.

Того ж дня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

У КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі повноважень, коли відсторонив Тупицького.

суд Слуга народа президент КСУ указ рішення Олександр Тупицький
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