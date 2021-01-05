Зеленский возглавляет президентский рейтинг с показателем 26,2%

Ему и доверяют среди национальных политиков больше всего - 41%, в то же время не доверяют - 54%.

Ему и доверяют среди национальных политиков больше всего - 41%, в то же время не доверяют - 54%.

Фото из открытых источников

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", сообщает RegioNews. Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет Президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют – 54%. Также сообщается, что 29% опрошенных доверяют Д.Разумкову, 37% – не доверяют (29% – его не знают). Ю.Бойко доверяют – 27%, не доверяют – 55%, еще 12% его не знают. Ю.Тимошенко доверяют – 26%, не доверяют – 69%. П.Порошенко – 23% и 73% соответственно, Премьер-министру Д.Шмигалю доверяют 14%, больше четверти не знают его и больше половины – ему не доверяют. Президентский рейтинг также возглавляет В.Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 16,6%, П.Порошенко – 13,3%, Ю.Тимошенко – 10,5%, И.Смешко – 6,4%, В.Гройсмана – 6,1%, О.Ляшко – 4,7%, С.Притулу – 4,1%, О.Тягнибока – 2,6%, В.Кличко – 2,3%, - сообщают в социологической группе "Рейтинг". Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью'ю с использованием комп'ютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг президентской партии "Слуга народа" упал до 22%, а более 20% граждан Украины негативно оценили новогоднее поздравление президента Зеленского.

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