На Миколаївщині планують збудувати головну базу військового флоту України

Будуть збудовані база "Схід” на Азовському морі та головна база ВМС в Очакові

Будуть збудовані база "Схід” на Азовському морі та головна база ВМС в Очакові

Фото: із відкритих джерел

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода” повідомив командувач ВМС України, контрадмірал Олексій Неїжпапа, передає RegioNews.

За його словами, Військово-морські сили України отримали гідротехнічні споруди та землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова і в Бердянську.

Перший крок, що пов'язаний з передачею земельних ділянок й гідротехнічних споруд Міністерству оборони, найбільш складний та тривалий. Його вже зроблено, рухаємось далі. Поки можу сказати, що в районі Очакова буде головна база”, - сказав контрадмірал.

Він зазначив, що у місті Бердянськ, на Азовському морі вже проводяться деякі роботи з розчищення й підготовки території під будівництво.

Завдяки кредиту від Великої Британії, про який домовилися керівники наших двох держав, можна буде, зокрема, розвивати берегову інфраструктуру майбутньої бази "Схід” та головної бази”, - каже командувач ВМС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський взяв участь у святкуванні Дня Військово-морських сил ЗСУ.