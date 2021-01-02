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02 січня 2021, 16:38 151

На Миколаївщині планують збудувати головну базу військового флоту України

02 січня 2021, 16:38 151
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Будуть збудовані база "Схід” на Азовському морі та головна база ВМС в Очакові
Будуть збудовані база "Схід” на Азовському морі та головна база ВМС в Очакові
Фото: із відкритих джерел
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В районі міста Очаків Миколаївської області побудують головну базу Військово-морських сил України.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода” повідомив командувач ВМС України, контрадмірал Олексій Неїжпапа, передає RegioNews.

За його словами, Військово-морські сили України отримали гідротехнічні споруди та землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова і в Бердянську.

Перший крок, що пов'язаний з передачею земельних ділянок й гідротехнічних споруд Міністерству оборони, найбільш складний та тривалий. Його вже зроблено, рухаємось далі. Поки можу сказати, що в районі Очакова буде головна база”, - сказав контрадмірал.

Він зазначив, що у місті Бердянськ, на Азовському морі вже проводяться деякі роботи з розчищення й підготовки території під будівництво.

Завдяки кредиту від Великої Британії, про який домовилися керівники наших двох держав, можна буде, зокрема, розвивати берегову інфраструктуру майбутньої бази "Схід” та головної бази”, - каже командувач ВМС.

Нагадаємо, Володимир Зеленський взяв участь у святкуванні Дня Військово-морських сил ЗСУ.

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