На Николаевщине планируют построить главную базу военного флота Украины
В районе города Очаков Николаевской области построят главную базу Военно-морских сил Украины.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил командующий ВМС Украины, контрадмирал Алексей Неижпапа, передает RegioNews.
По его словам, Военно-морские силы Украины получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства военно-морских баз вблизи Очакова и в Бердянске.
Первый шаг, связанный с передачей земельных участков и гидротехнических сооружений Министерству обороны, наиболее сложный и длительный. Его уже сделано, двигаемся дальше. Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база", - сказал контрадмирал.
Он отметил, что в городе Бердянск, на Азовском море уже проводятся некоторые работы по расчистке и подготовке территории под строительство.
Благодаря кредиту от Великобритании, о котором договорились руководители наших двух государств, можно будет, в частности, развивать береговую инфраструктуру будущей базы "Восток" и главной базы", - говорит командующий ВМС.
Напомним, Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня Военно-морских сил ВСУ.