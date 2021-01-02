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02 января 2021, 16:38 315

На Николаевщине планируют построить главную базу военного флота Украины

02 января 2021, 16:38 315
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Будут построены база "Восток" на Азовском море и главная база ВМС в Очакове
Будут построены база "Восток" на Азовском море и главная база ВМС в Очакове
Фото: из открытых источников
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В районе города Очаков Николаевской области построят главную базу Военно-морских сил Украины.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил командующий ВМС Украины, контрадмирал Алексей Неижпапа, передает RegioNews.

По его словам, Военно-морские силы Украины получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства военно-морских баз вблизи Очакова и в Бердянске.

Первый шаг, связанный с передачей земельных участков и гидротехнических сооружений Министерству обороны, наиболее сложный и длительный. Его уже сделано, двигаемся дальше. Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база", - сказал контрадмирал.

Он отметил, что в городе Бердянск, на Азовском море уже проводятся некоторые работы по расчистке и подготовке территории под строительство.

Благодаря кредиту от Великобритании, о котором договорились руководители наших двух государств, можно будет, в частности, развивать береговую инфраструктуру будущей базы "Восток" и главной базы", - говорит командующий ВМС.

Напомним, Владимир Зеленский принял участие в праздновании Дня Военно-морских сил ВСУ.

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