10:49  01 січня
В Україні ще понад 9 тисяч людей захворіли на COVID-19
12:28  01 січня
У Миколаєві в новорічну ніч спалахнув житловий будинок: горіли дві квартири
10:04  01 січня
Бойовики на Донбасі у новорічну ніч шість разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
01 січня 2021, 12:28 3

У Миколаєві в новорічну ніч спалахнув житловий будинок: горіли дві квартири

01 січня 2021, 12:28 3
Читайте также на русском языке
На момент загоряння мешканців у квартирі не було
На момент загоряння мешканців у квартирі не було
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У новорічну ніч у Миколаєві на балкон квартири в житловому будинку потрапив феєрверк, внаслідок чого почалася пожежа. На момент загоряння мешканців у квартирі не було.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".

Інцидент стався в багатоповерховому будинку на вулиці Садова,18. На балкон квартири на сьомому поверсі потрапив феєрверк - і вогонь перекинувся на квартиру, яка розташована на поверх нижче. Під час пожежі господарі квартири були відсутні.

На місце події виїхали три машини ДСНС, бригада "Швидкої допомоги" і газова служба.

Пожежа у Миколаєві. Скріншот https://nikvesti.com/news/politics/207888

Пожежа у Миколаєві. Скріншот https://nikvesti.com/news/politics/207888

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва сталася пожежа у ресторані.

Україна пожежа вогонь рятувальники Миколаїв
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Олексій Кучеренко
Вадим Денисенко
Всі блоги »