У Миколаєві в новорічну ніч спалахнув житловий будинок: горіли дві квартири

На момент загоряння мешканців у квартирі не було

На момент загоряння мешканців у квартирі не було

Фото з відкритих джерел

У новорічну ніч у Миколаєві на балкон квартири в житловому будинку потрапив феєрверк, внаслідок чого почалася пожежа. На момент загоряння мешканців у квартирі не було.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".

Інцидент стався в багатоповерховому будинку на вулиці Садова,18. На балкон квартири на сьомому поверсі потрапив феєрверк - і вогонь перекинувся на квартиру, яка розташована на поверх нижче. Під час пожежі господарі квартири були відсутні.

На місце події виїхали три машини ДСНС, бригада "Швидкої допомоги" і газова служба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва сталася пожежа у ресторані.