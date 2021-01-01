У Миколаєві в новорічну ніч спалахнув житловий будинок: горіли дві квартири
На момент загоряння мешканців у квартирі не було
На момент загоряння мешканців у квартирі не було
У новорічну ніч у Миколаєві на балкон квартири в житловому будинку потрапив феєрверк, внаслідок чого почалася пожежа. На момент загоряння мешканців у квартирі не було.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "НикВести".
Інцидент стався в багатоповерховому будинку на вулиці Садова,18. На балкон квартири на сьомому поверсі потрапив феєрверк - і вогонь перекинувся на квартиру, яка розташована на поверх нижче. Під час пожежі господарі квартири були відсутні.
На місце події виїхали три машини ДСНС, бригада "Швидкої допомоги" і газова служба.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва сталася пожежа у ресторані.
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