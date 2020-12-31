Микитася арестовали до 27 февраля

Без определения размера залога

Без определения размера залога

Фото: «Слово и дело», Олег Новиков

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю: арест на 2 месяца без альтернативы залога.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Суд избрал для Микитася содержание под стражей без определения размера залога до 27 февраля.

Суд определил арестовать его в зале суда. Микитасю сообщили, что он может с 4 января в течение 5 дней подать апелляцию.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на 2 месяца без альтернативы залога, потому что застройщик может влиять на свидетелей.

Защита Микитася отмечал, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте.

Как сообщалось ранее, прокуроры просили арестовать Микитася на 60 суток.

Напомним, Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи - Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявлала, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.