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Передноворічна доба на Донбасі: одне порушення "тиші"
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31 грудня 2020, 19:36 11

Передноворічна доба на Донбасі: одне порушення "тиші"

31 грудня 2020, 19:36 11
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Фото з відкритих джерел
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Протягом останньої доби року в районі проведення операції Об’єднаних сил практично вздовж всієї лінії розмежування спостерігалася «тиша».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Протягом поточної доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил практично вздовж всієї лінії розмежування спостерігалася "тиша".

Проте, як уже повідомлялося вранці, одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут збройні формування Російської Федерації здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася "тиша". Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ, - повідомляють в штабі ООС.

Окрім цього, сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами. Українські військові бажають в новому 2021-му році стабільності та тиші!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 грудня у Генштабі розповіли про втрати Збройних Сил на Донбасі за 2020 рік.

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