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Предновогодние сутки на Донбассе: одно нарушение "тишины"
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31 декабря 2020, 19:36 11

Предновогодние сутки на Донбассе: одно нарушение "тишины"

31 декабря 2020, 19:36 11
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Фото из открытых источников
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В течение последних суток в районе проведения операции Объединенных сил, практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась «тишина».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В течение суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась "тишина".

Однако, как уже сообщалось утром, одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь вооруженные формирования Российской Федерации совершили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась "тишина". Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ, - сообщают в штабе ООС.

Кроме этого, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами. Украинские военные желают в новом 2021-м году стабильности и тишины!

Напомним, ранее сообщалось, что 24 декабря в Генштабе рассказали о потерях Вооруженных Сил на Донбассе по 2020 год.

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