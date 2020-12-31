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31 грудня 2020, 08:34 6

На Донбасі від початку доби уже стріляли

31 грудня 2020, 08:34 6
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Порушення режиму "тиші" зафіксоване в районі Старогнатівки
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Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики сил п’ять разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Протягом минулої доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, а неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемета.

Ввечері противник активізувався і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Так, з метою виявлення чергових вогневих засобів російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Попасної.

На решті ділянок відповідальності наших підрозділів спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, - повідомляють в ООС.

Від початку поточної доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Старогнатівка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 грудня Україна направила ноту ОБСЄ через бойове травмування військового на Донбасі.

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