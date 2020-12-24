Нацполіція висунула підозри 25 особам за порушення під час виборів

Найбільш поширеним порушенням був підкуп виборців

Найбільш поширеним порушенням був підкуп виборців

Фото: Нацполіція

Слідчі Національної поліції оголосили підозри в організації незаконних схем під час місцевих виборів вже 25 особам.

Про це в інтерв'ю для видання Цензор.НЕТ розповів голова Національної поліції Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, вони фігурують у 19 кримінальних провадженнях.

Він розповів, що розцінки за підкуп фіксувалися від 200 до 1000 гривень, однак дорожче коштували "послуги” тих громадян, які погодилися балотуватися "клонами" кандидатів. Одному із мешканців Кіровоградської області за такі дії заплатили 10 тисяч гривень.

Клименко зазначив, що загалом Нацполіція розслідує 1208 кримінальних справ за фактами порушень на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Відповідаючи на питання, де найбільше було виявлено правопорушень, голова Нацполіції зазначив, що в першу чергу це міста та області.

Хоча в нас багато зареєстровано і там, де "ласі" ОТГ. Де є прибережна територія, ліс, де досить дорога земля, там теж кандидати в депутати райрад і претенденти на голів ОТГ намагалися переступити закон", - підсумував Клименко.

Нагадаємо, у Київській області голову ДВК судитимуть за фальсифікації на виборах.