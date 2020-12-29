Депутати Львівської міської ради призначили зарплату Садовому
Він буде отримувати надбавки за високі досягнення у праці та за вислугу років
Він буде отримувати надбавки за високі досягнення у праці та за вислугу років
Сьогодні, 29 грудня, депутати міської ради Львова продовжили засідання, яке розпочали 24 грудня.
Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.
Під час сесії депутати затвердили зарплату для мера міста Андрія Садового. Згідно із ухвалою, посадовий оклад міського голови Львова буде складати 16 400 гривень.
Садовому будуть нараховувати надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу. Крім того, він буде отримувати надбавку за вислугу років у розмірі 25% окладу.
В ухвалі також передбачили щомісячне преміювання. Рішення підтримали 53 депутати міської ради.
Нагадаємо, 23 грудня депутати Львівської міськради обрали секретаря та голів фракцій.
Раніше повідомлялося, що мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус.
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