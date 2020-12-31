08:53  31 декабря
В Украине зафиксировано 9699 новых случаев COVID-19
09:03  30 декабря
Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА
08:34  31 декабря
На Донбассе с начала суток уже стреляли
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2020, 08:34 6

На Донбассе с начала суток уже стреляли

31 декабря 2020, 08:34 6
Читайте також українською мовою
Нарушение режима "тишины" зафиксировано в районе Старогнатовки
Нарушение режима "тишины" зафиксировано в районе Старогнатовки
Читайте також
українською мовою

На протяжении минувших суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики сил пять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В течение минувших суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета.

Вечером противник активизировался и в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Так, с целью выявления очередных огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.

На остальных участках ответственности наших подразделений наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК, - сообщают в ООС.

От начала текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 декабря Украина направила ноту ОБСЕ через боевое травмирования военного на Донбассе.

ООС РФ боевики обстрелы оккупанты
Вице-премьер-министр Резников назвал причину блокировки оккупантами КПВВ
29 декабря 2020, 14:59
На Прикарпатье спецслужбы РФ пытались завербовать украинского военнослужащего
28 декабря 2020, 17:34
В Генштабе рассказали о потерях Вооруженных Сил на Донбассе за 2020 год
24 декабря 2020, 20:13
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Алексей Кучеренко
Вадим Денисенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »