На Донбассе с начала суток уже стреляли

Нарушение режима "тишины" зафиксировано в районе Старогнатовки

Нарушение режима "тишины" зафиксировано в районе Старогнатовки

На протяжении минувших суток в районе проведения операции Объединенных сил боевики сил пять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В течение минувших суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования Российской Федерации несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета.

Вечером противник активизировался и в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север". Так, с целью выявления очередных огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Попасной.

На остальных участках ответственности наших подразделений наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь в ответ. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК, - сообщают в ООС.

От начала текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 декабря Украина направила ноту ОБСЕ через боевое травмирования военного на Донбассе.