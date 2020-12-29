Президент звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО
Відповідний указ підписаний сьогодні
Відповідний указ підписаний сьогодні
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.
Відповідний указ № 604/2020 Глава держави підписав 29 грудня.
Згідно з документом, Сергія Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони України.
Причини звільнення не повідомляються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом і відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.
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