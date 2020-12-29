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29 грудня 2020, 20:15 8

Президент звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря РНБО

29 грудня 2020, 20:15 8
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Відповідний указ підписаний сьогодні
Відповідний указ підписаний сьогодні
Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Відповідний указ № 604/2020 Глава держави підписав 29 грудня.

Згідно з документом, Сергія Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони України.

Причини звільнення не повідомляються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом і відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

РНБО Володимир Зеленський звільнення заступник
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