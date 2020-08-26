Кабмін офіційно погодив Сергія Сергійчука новим головою Черкаської ОДА

Погодження відбулось на засіданні Уряду

Погодження відбулось на засіданні Уряду

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України одноголосно проголосував за кандидатуру Сергія Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Уряду.

Як зазначив Сергійчук, під час презентації своєї програми, серед першочергових завдань він вважає: виправлення проблемних аспектів регіону, підготовка закладів охорони здоров'я і овіти до другої хвилі поширення коронавірусної інфекції; покращення стану об'єктів "Великого будівництва", вирішення проблем транспорту, ремонту доріг та покращення ситуації в лісовому і рибному господарствах.

В Черкаській області нині найнижчий показник виконання програми "Великого будівництва" у країні. Потрібно встановити причини затримок і відновити роботи. Окрім того, потрібно запустити експрес-потяг Київ-Черкаси. Запуск експресу суттєво скоротить час у дорозі", - зазначив Сергійчук.

Також члени Уряду одноголосно проголосували за призначення Андрія Назаренка головою Кіровоградської ОДА.

Раніше повідомлялось, що перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов розповів про нові призначення голів ОДА - Черкаської і Кіровоградської областей.

Нагадаємо, що на сайті НАЗК з'явилася декларація кандидата на посаду голови Черкаської ОДА.

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