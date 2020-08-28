Президент на Черкащині представив нового очільника ОДА

Сергій Сергійчук пообіцяв працювати на результат

Сергій Сергійчук пообіцяв працювати на результат

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський вручив новому очільнику області службове посвідчення на зустрічі з представниками бізнесу регіону.

Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є", – зазначив він.

Голова держави висловив побажання, щоб новий очільник "дійсно одразу почав діяти”.

"Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та президента", – додав він.

Новий очільник регіону Сергій Сергійчук подякував президенту за довіру та пообіцяв працювати на результат.

Буду розвивати область, щоб життя черкащан було кращим. Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки та медичної, покращення якості освіти. Це і "Велике будівництво", – заявив Сергій Сергійчук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України одноголосно проголосував за кандидатуру Сергія Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА.

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