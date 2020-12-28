У парламенті сказали, як Тупицького можуть відсторонити від посади глави КСУ

Призначену президентом особу може усунути глава держави за поданням прокурора

Призначену президентом особу може усунути глава держави за поданням прокурора

Сайт КСУ

Голова КСУ Олександр Тупицький може бути відсторонений від посади судді згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України.

Про це заявила народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Совгиря Ольга в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

Вона зазначила, що призначену президентом особу може усунути глава держави за поданням прокурора.

"Кримінальним процесуальним кодексом передбачена можливість про відсторонення від виконання обов'язків. Там говориться, що якщо президент призначає (на посаду, - ред.) певну особу, то він має право відсторонити його за поданням прокурора. Я зараз чую деякі коментарі про відсторонення, що нібито це не передбачено в законі про Конституційний суд, тому це не може застосовуватися", - сказала Совгиря.

Однак, на її думку, діяльність КСУ регулюється не лише Конституцією і законом про Конституційний суд.

"І якщо в законі про КСУ така процедура не передбачена, це не означає, що на його суддів не поширюються інші закони. На них поширюється дія Кримінального процесуального кодексу, тому ця норма абсолютно спокійно може бути застосована", — сказала вона.

Депутат пояснила, як відбувається усунення і може Тупицький його проігнорувати або відновитися через суд.

"На виконання звернення повинно бути розпорядження чи указ президента, і звичайно, кожен громадянин має право не виконувати якісь законодавчі акти, але він повинен розуміти, що за невиконання настає відповідальність. Якщо указ чи розпорядження видані, вони повинні виконуватися, і якщо хтось ставить їх під сумнів, то він повинен довести у судовому порядку, що цей указ незаконний або неконституційний", — сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Також повідомлялося, що 28 грудня голова КСУ Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри, повідомлення про підозру голови КСУ направили поштою.