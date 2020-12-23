Депутати Львівської міськради обрали секретаря та голів фракцій

Кандидатуру Маркіяна Лопачака на посаду секретаря ради підтримав 41 депутат

Кандидатуру Маркіяна Лопачака на посаду секретаря ради підтримав 41 депутат

Фото: city-adm.lviv

Сьогодні, 23 грудня, у Львівській міській раді відбулось продовження пленарного засідання сесії, яке перенесли з 4 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Законодавство прописало все чітко, що міський голова подає кандидатуру на секретаря. І я перед тим публічно звернувся до найбільшої фракції "Європейська солідарність", щоб вони подали мені свою пропозицію. І вони після дебатів подали мені пропозицію Маркіяна Лопачака, і я вніс цю кандидатуру на голосування депутатського залу", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Голосування відбувалося таємно. За "свободівця" Лопачака проголосував 41 з 58 депутатів. 5 депутатів проголосувало проти, 12 - утрималось.

Крім того, на засіданні сформували 5 фракцій та визначили голів фракцій:

Фракція "Європейська Солідарність" - 26 людей. Голова фракції - Петро Адамик.

Фракція "Самопоміч" - 17 людей. Голова фракції - Вікторія Довжик.

Фракція "Голос" - 8 людей. Голова фракції - Віталій Троць.

Фракція "ВАРТА" - 7 людей. Голова фракції - Юрій Мартинюк.

Фракція "Свобода" - 6 людей. Голова фракції - Руслан Кошулинський.

Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося про те, що сесія Львівської міськради буде перенесена через хворобу Садового. Її планувалося провести 18 грудня.