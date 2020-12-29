На першій сесії Полтавської міськради депутати і мер склали присягу

Проведення "бюджетної” сесії міської ради перенесли на наступний 2021 рік

Проведення "бюджетної” сесії міської ради перенесли на наступний 2021 рік

Фото: suspilne

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Рішення про проведення сесії напередодні ухвалили члени міської територіальної виборчої комісії. Засідання відкрила голова міської ТВК Алла Назаренко, вона підбила підсумки місцевих виборів.

На засіданні був присутній 41 депутат. Новообраний міський голова Полтави Олександр Мамай і депутати склали присягу. Також депутати отримали значки і тимчасові посвідчення.

Мер Олександр Мамай заявив, що дату проведення "бюджетної” сесії міськради він оголосить пізніше, це буде орієнтовно перша половина січня.

Також він запросив керівників всіх фракцій до себе в кабінет для обговорення дати проведення сесії. О 13:55 перша сесія міської ради Полтави восьмого скликання була оголошена закритою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві встановлення результатів виборів до міської ради політсили затягували судами, але 23 грудня ТВК остаточно оголосила результати виборів до міської ради.