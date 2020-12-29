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29 декабря 2020, 14:33 162

Депутаты Львовского городского совета назначили зарплату Садовому

29 декабря 2020, 14:33 162
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Он будет получать надбавки за высокие достижения в труде и за выслугу лет
Он будет получать надбавки за высокие достижения в труде и за выслугу лет
Фото: Facebook
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Сегодня, 29 декабря, депутаты городского совета Львова продолжили заседание, которое начали 24 декабря.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Во время сессии депутаты утвердили зарплату для мэра города Андрея Садового. Согласно постановлению, должностной оклад городского головы Львова будет составлять 16 400 гривен.

Садовому будут начислять надбавку за высокие достижения в труде в размере 50% должностного оклада. Кроме того, он будет получать надбавку за выслугу лет в размере 25% оклада.

В постановлении также предусмотрели ежемесячное премирование. Решение поддержали 53 депутата городского совета.

Напомним, 23 декабря депутаты Львовского горсовета избрали секретаря и председателей фракций.

Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый заболел на коронавирус.

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