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24 грудня 2020, 16:34 545

В Полтаві знову не відбувся суд по справі Кернеса

24 грудня 2020, 16:34 545
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Кернеса і його двох охоронців звинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двом активістам Євромайдану в січні 2014 року.
Кернеса і його двох охоронців звинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двом активістам Євромайдану в січні 2014 року.
Фото з відкритих джерел
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В Київському районному суді Полтави з кінця лютого так і не почали підготовче засідання в справі про катування і позбавлення свободи за звинуваченням Геннадія Кернеса і його охоронців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київського районного суду Полтави.

24 грудня вчергове суд не відбувся. Підготовче засідання перенесли на 29 січня.

В зв’язку з неявкою учасників справи та поданими ними клопотаннями про перенесення дати судового засідання, - повідомляють в суді.

Підготовче засідання за звинуваченням Харківського міського голови і його охоронці мало відбутися 28 лютого. Але через карантин його перенесли на 20 березня, потім на 8 и 29 квітня, 22 травня, 12 червня, 10 липня, 14 серпня, 11 вересня, 2 жовтня, 20 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес, а сім'я Кернеса буде вимагати його реабілітації у справі Майдану.

суд Майдан викрадення катування Геннадій Кернес
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