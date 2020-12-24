В Полтаві знову не відбувся суд по справі Кернеса
В Київському районному суді Полтави з кінця лютого так і не почали підготовче засідання в справі про катування і позбавлення свободи за звинуваченням Геннадія Кернеса і його охоронців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київського районного суду Полтави.
24 грудня вчергове суд не відбувся. Підготовче засідання перенесли на 29 січня.
В зв’язку з неявкою учасників справи та поданими ними клопотаннями про перенесення дати судового засідання, - повідомляють в суді.
Підготовче засідання за звинуваченням Харківського міського голови і його охоронці мало відбутися 28 лютого. Але через карантин його перенесли на 20 березня, потім на 8 и 29 квітня, 22 травня, 12 червня, 10 липня, 14 серпня, 11 вересня, 2 жовтня, 20 листопада.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес, а сім'я Кернеса буде вимагати його реабілітації у справі Майдану.