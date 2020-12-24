В Полтаві знову не відбувся суд по справі Кернеса

Кернеса і його двох охоронців звинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двом активістам Євромайдану в січні 2014 року.

Кернеса і його двох охоронців звинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двом активістам Євромайдану в січні 2014 року.

Фото з відкритих джерел

В Київському районному суді Полтави з кінця лютого так і не почали підготовче засідання в справі про катування і позбавлення свободи за звинуваченням Геннадія Кернеса і його охоронців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київського районного суду Полтави. 24 грудня вчергове суд не відбувся. Підготовче засідання перенесли на 29 січня. В зв’язку з неявкою учасників справи та поданими ними клопотаннями про перенесення дати судового засідання, - повідомляють в суді. Підготовче засідання за звинуваченням Харківського міського голови і його охоронці мало відбутися 28 лютого. Але через карантин його перенесли на 20 березня, потім на 8 и 29 квітня, 22 травня, 12 червня, 10 липня, 14 серпня, 11 вересня, 2 жовтня, 20 листопада. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 грудня помер мер Харкова Геннадій Кернес, а сім'я Кернеса буде вимагати його реабілітації у справі Майдану.

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