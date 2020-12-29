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29 декабря 2020, 17:00 20

50 оттенков Зеленского. RegioNews подвел итоги того, что наобещал и не выполнил Президент

29 декабря 2020, 17:00 20
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Мы отобрали самые громкие обещания Зеленского
Мы отобрали самые громкие обещания Зеленского
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По случаю второй годовщины политической деятельности Президента Украины Владимира Зеленского RegioNews систематизировал все его обещания и проверил состояние их выполнения

В эту новогоднюю ночь исполняется ровно два года с тех пор, как Владимир Зеленский объявил начало своего похода в политику. Сейчас идет второй год президентской каденции Владимира Александровича, и можно подводить промежуточные итоги его политической деятельности.

Чтобы проанализировать состояние выполнения обещаний главы государства, мы подняли предвыборную программу Зеленского, а также проштудировали его видеообращения, интервью, пресс-конференции и другие публичные выступления за этот период.

В итоге мы отобрали самые громкие обещания Зеленского и разбили их по шести главным направлениям: Политика, Война, Борьба с коррупцией, Экономическое развитие, Социальная сфера, Гуманитарная сфера. По каждому из направлений был проведен фактчекинг, который вылился в масштабное исследование политической деятельности Президента за два года "50 оттенков Зеленского".

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