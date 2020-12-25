Зеленський заявив, що на Степанова чекає велика перевірка

За його словами, вакцинація буде найскладнішим викликом для міністра

За його словами, вакцинація буде найскладнішим викликом для міністра

Фото: МОЗ

Президент України Володимир Зеленський вважає Максима Степанова "найміцнішим" міністром охорони здоровʼя, однак найголовнішою перевіркою для нього буде вакцинація від коронавірусу в Україні.

Про це він заявив в інтервʼю виданню "Фокус", пише RegioNews.

"Він найміцніший з усіх, хто був. Це точно. Він намагається. Вважаю, що премʼєр-міністр і міністр охорони здоровʼя повинні щільніше працювати разом, повноцінною командою", — сказав гарант.

За його словами, вакцинація буде найскладнішим викликом для міністра.

"Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка", — пояснив Зеленський.

За його прогнозами, результат вже очікується у лютому і березні 2021 року. "Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому разі в лютому", — уточнив гарант.

При цьому він зазначив, що "неважливо", отримає Україна вакцину безкоштовно чи ні. На його переконання, грошей на вакцину Україні вистачить.

"На 8 млн доз у нас є безкоштовна вакцина COVAX. Ми звертаємо увагу на гроші, чи вистачить їх. Я впевнений, що вистачить. Адже є безкоштовна вакцина, є ще додаткові кошти, про які ми говоримо із нашими західними партнерами. Але ще рано говорити, ще не отримали. У будь-якому випадку, люди повинні зрозуміти, що за один день не можна забезпечити 10 млн людей вакциною. Тому, що всі країни борються за її отримання", — резюмував голова Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Степанов зробив заяву про ймовірність своєї відставки.