16:53  25 грудня
В Україну ввезли контрабандні брендові товари на 40 млн під виглядом штучних ялинок
13:16  25 грудня
Зеленський заявив, що на Степанова чекає велика перевірка
10:02  25 грудня
Окупанти на Донбасі поранили двох наших захисників
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2020, 13:16 1161

Зеленський заявив, що на Степанова чекає велика перевірка

25 грудня 2020, 13:16 1161
Читайте также на русском языке
За його словами, вакцинація буде найскладнішим викликом для міністра
За його словами, вакцинація буде найскладнішим викликом для міністра
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський вважає Максима Степанова "найміцнішим" міністром охорони здоровʼя, однак найголовнішою перевіркою для нього буде вакцинація від коронавірусу в Україні.

Про це він заявив в інтервʼю виданню "Фокус", пише RegioNews.

"Він найміцніший з усіх, хто був. Це точно. Він намагається. Вважаю, що премʼєр-міністр і міністр охорони здоровʼя повинні щільніше працювати разом, повноцінною командою", — сказав гарант.

За його словами, вакцинація буде найскладнішим викликом для міністра.

"Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка", — пояснив Зеленський.

За його прогнозами, результат вже очікується у лютому і березні 2021 року. "Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому разі в лютому", — уточнив гарант.

При цьому він зазначив, що "неважливо", отримає Україна вакцину безкоштовно чи ні. На його переконання, грошей на вакцину Україні вистачить.

"На 8 млн доз у нас є безкоштовна вакцина COVAX. Ми звертаємо увагу на гроші, чи вистачить їх. Я впевнений, що вистачить. Адже є безкоштовна вакцина, є ще додаткові кошти, про які ми говоримо із нашими західними партнерами. Але ще рано говорити, ще не отримали. У будь-якому випадку, люди повинні зрозуміти, що за один день не можна забезпечити 10 млн людей вакциною. Тому, що всі країни борються за її отримання", — резюмував голова Офісу президента.

Нагадаємо, раніше Степанов зробив заяву про ймовірність своєї відставки.

Україна міністр МОЗ президент Міністерство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »