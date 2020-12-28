У КСУ прокоментували клопотання Офісу генпрокурора щодо відсторонення Тупицького

Там кажуть, що він не ухилятиметься від процесуальних дій

Там кажуть, що він не ухилятиметься від процесуальних дій

Фото: Сайт КСУ

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький не прийшов 28 грудня до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій через поважну причину. Водночас він не ухилятиметься від процесуальних дій

Як пише RegioNews, про це повідомили "Інтерфакс-Україна" в суді.

"Тупицький не явився через поважну причину. І він не має намірів ухилятися від процесуальних дій", — сказали в суді.

Також, коментуючи направлення Офісом генпрокурора президентові клопотання про відсторонення Тупицького від посади терміном на два місяці, в суді наголосили: "Ні Конституція, ні закон України "Про Конституційний суд" не оперують таким поняттям, як відсторонення судді КС від займаної посади".

Нагадаємо, Офіс генпрокурора направив клопотання президенту України "про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду терміном на два місяці".

Водночас 28 грудня Тупицький не з'явився в Офіс генпрокурора для вручення підозри.