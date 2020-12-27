Нардеп пояснив, як далі розвиватиметься Інститут старост в Україні

Зареєстрований у Раді законопроєкт про зміни прокоментував один з авторів - Віталій Безгін

Зареєстрований у Раді законопроєкт про зміни прокоментував один з авторів - Віталій Безгін

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ReioNews з посиланням на сайт Децентралізація.

За словами одного з авторів проекту, народного депутата Віталія Безгіна, це технічний, але необхідний законопроект. Він передбачає, що староста більше не входить у виконком за посадою, проте матиме широкий набір повноважень – зокрема, гарантовано зможе виступати у виконкомі, на засіданнях ради, в інших органах, утворених радою громади.

Віталій Безгін також прокоментував хибні судження щодо цього законопроєкту.

Старости. 2 найбільш поширені хибні судження. Реєстрація законопроекту спричинила чималий ажіотаж навколо теми і це... Posted by Vitalik Bezgin on Wednesday, December 23, 2020

Законопроект, звичайно, не матиме зворотної сили, отже не стосуватиметься призначення старост, яке вже відбулося, або відбудеться до того, як запропоновані зміни набудуть чинності, - стведжують на сайті "Децентралізація".

Також, за законопроектом, голова громади буде зобов’язаний обговорювати з громадою всі кандидатури на посаду старости, тобто публічні консультації стануть обов’язковими.

Крім того, у громадах не буде величезних або дуже дрібних старостинських округів. Критерій з кількості населення старостинського округу - 1500 осіб, що співвідноситься з найменшою громадою. При цьому, "законопроект надає право робити винятки з цього положення (для гірських або територій з низькою щільністю населення, наприклад), тому громади можуть сформувати і менші округи, однак занадто великими їх зробити вже не вдасться", - повідомив Віталій Безгін.

Законопроект також конкретизує "представницький" мандат старости і чітко вказує, що він не може суміщати свою діяльність з іншою посадою - бути депутатом районних, обласних рад, мати іншу оплачувану роботу тощо.

Наразі старости призначаються радою громади за поданням голови громади, при цьому зараз подекуди не береться до уваги думка мешканців сіл і селищ у цьому питанні, бо ради і голови громад не зобов’язані за законом цього робити. Крім того, чинне законодавство не містить норм, які б дозволяли радам новостворених громад формувати старостинські округи. Потребують конкретизації також норми щодо можливості поєднувати посаду старости з іншою діяльністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді запевняють, що нардепи вже зовсім скоро можуть змінити Конституцію заради децентралізації