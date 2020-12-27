Нардеп объяснил, как дальше будет развиваться Институт старост в Украине

Зарегистрированный в Раде законопроект об изменениях прокомментировал один из авторов - Виталий Безгин

Зарегистрированный в Раде законопроект об изменениях прокомментировал один из авторов - Виталий Безгин

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Об этом сообщает ReioNews со ссылкой на сайт Децентрализация.

По словам одного из авторов проекта, народного депутата Виталия Безгина, это технический, но необходимый законопроект. Он предусматривает, что староста больше не входит в исполком по должности, однако будет иметь широкий набор полномочий – в частности, гарантированно сможет выступать в исполкоме, на заседаниях совета, в иных органах, образованных советом общины.

Виталий Безгин также прокомментировал ложные суждения относительно этого законопроекта.

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Законопроект, конечно, не будет иметь обратной силы, следовательно не будет касаться назначения старост, которое уже произошло, или произойдет до того, как предложенные изменения вступят в силу, - утверждают на сайте "Децентрализация".

Также, по законопроекту, председатель общины будет обязан обсуждать с обществом все кандидатуры на должность старосты, то есть публичные консультации станут обязательными.

Кроме того, в общинах не будет огромных или очень мелких старостинских округов. Критерий по количеству населения старостинского округа - 1500 человек, что соотносится с наименьшей общиной. При этом, "законопроект предоставляет право делать исключения из этого положения (для горных или территорий с низкой плотностью населения, например), потому общины могут сформировать и меньшие округи, однако слишком большими их сделать уже не удастся", - сообщил Виталий Безгин.

Законопроект также конкретизирует "представительский" мандат старосты и четко указывает, что он не может совмещать свою деятельность с другой должностью - быть депутатом районных, областных советов, иметь другую оплачиваемую работу и тому подобное.

Пока старосты назначаются советом общества по представлению председателя общества, при этом сейчас кое-где не учитывается мнение жителей сёл и поселков в этом вопросе, потому что советы и главы общин не обязаны по закону этого делать. Кроме того, действующее законодательство не содержит норм, которые бы позволяли советам новосозданных общин формировать старостинские округа. Нуждаются в конкретизации также нормы о возможности совмещать должность старосты с другой деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде уверяют, что нардепы уже совсем скоро могут изменить Конституцию ради децентрализации.