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25 грудня 2020, 17:20 8

Парламент може знову взятися за позбавлення мандату через кнопкодавство, - Разумков

25 грудня 2020, 17:20 8
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Він розраховує, що поточне скликання зможе затвердити норму про позбавлення повноважень з урахуванням рекомендацій КСУ
Він розраховує, що поточне скликання зможе затвердити норму про позбавлення повноважень з урахуванням рекомендацій КСУ
Фото: УНІАН
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У Верховній Раді можуть знову розглянути питання про позбавлення мандата за неперсональне голосування. Конституційний суд визнав цю норму незаконною в 2019 році.

Як пише RegioNews, про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Рада".

Він розраховує, що поточне скликання зможе затвердити норму про позбавлення повноважень з урахуванням рекомендацій КСУ.

"Я вважаю, що це абсолютно правильно. Але, на жаль, Конституційний суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до КСУ з урахуванням тих позицій, які ним були вказані, щоб це питання було розглянуто", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков пояснив, чому українці найбільше не довіряють Верховній Раді.

Україна спікер нардепи Верховна Рада парламент
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