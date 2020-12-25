Парламент може знову взятися за позбавлення мандату через кнопкодавство, - Разумков

Як пише RegioNews, про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Рада".

Він розраховує, що поточне скликання зможе затвердити норму про позбавлення повноважень з урахуванням рекомендацій КСУ.

"Я вважаю, що це абсолютно правильно. Але, на жаль, Конституційний суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до КСУ з урахуванням тих позицій, які ним були вказані, щоб це питання було розглянуто", - заявив Разумков.