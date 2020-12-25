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25 грудня 2020, 15:13 5

Разумков заявив, що підстав для розпуску Ради немає

25 грудня 2020, 15:13 5
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За словами Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти в рамках закону
За словами Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти в рамках закону
Фото: УНІАН
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Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України IX скликання немає.

Про це сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляється на порталі Верховної Ради, пише RegioNews.

"Якщо ми говоримо про роботу парламенту, то сьогодні він працює. Ви бачите і кількість законів, які ми розглядаємо, і кількість народних депутатів, які безпосередньо беруть участь у роботі Верховної Ради України, як в залі, так і за її межами, і багато інших речей. Вони доводять, що сьогодні парламент є дієздатним", - наголосив він.

Голова Верховної Ради також висловив сподівання, що й надалі причин для дострокових парламентських виборів не з'явиться.

"Будь-яка політична сила завжди повинна бути готова до виборів", - сказав голова Верховної Ради.

За словами Разумкова, якщо ж передумови таки виникнуть, він буде діяти в рамках закону.

Раніше повідомлялося, що Разумков не проти скоротити кількість нардепів у Верховній Раді.

вибори Україна спікер Верховна Рада парламент
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