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27 декабря 2020, 12:34 148

Идею второго президентского срока Зеленский с женой не обсуждал

27 декабря 2020, 12:34 148
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Об этом рассказала Елена Зеленская
Об этом рассказала Елена Зеленская
Фото пресс-службы Офиса президента
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Жена президента Украины Владимира Зеленского рассказала, что муж пока не обсуждал с ней идею баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом рассказала супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью изданию НВ, передает RegioNews.

По словам Елены Зеленской, если муж все же решит пойти на второй президентский срок, то это будет означать, что он вероятно не завершил что-то начатое во время первой каденции. Впрочем, Елена заверила, что эту тему пока не обсуждала с Владимиром Зеленским.

Чтобы мы сели с ним дома и поговорили на тему "как ты думаешь, идти мне на второй срок?" – такого разговора не было. И я не думаю, что будет, даже если он примет такое решение. Я пока бы это не комментировала, не хочу на это настраиваться, - рассказала Елена Зеленская.

В ответ на вопрос о том, готова ли она к такому шагу Зеленского, если он будет баллотироваться, супруга действующего главы государства сказала: "Я стараюсь об этом не думать, живу сегодняшним днем и на несколько дней вперед". Зеленская призналась, что за последние полтора года она изменила свой взгляд на то, "как это работает". И сейчас ее это не так пугает.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского оценили шансы Разумкова стать президентом.

Елена Зеленская президент выборы Владимир Зеленский
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