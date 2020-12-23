ЗМІ дізналися, де і з ким Зеленський планує зустрічати Новий рік

У родини президента була думка поїхати за кордон

У родини президента була думка поїхати за кордон

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський разом з родиною відправиться відпочивати в карпатську резиденцію "Синьогора" в Гуті Івано-Франківської області.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

Наголошується, що компанію йому складуть голова ОП Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір зі своїми сім'ями.

Відомо, що у цієї резиденції Зеленський зустрічав Новий рік і торік, після чого полетів в Оман.

За даними джерела видання, у сім'ї президента була думка і цього року поїхати за кордон, але оточення виступило категорично проти. І тепер Зеленський поїде зустрічати Новий рік у Гуту.

Що стосується спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, то, за інформацією джерела, вони будуть відзначати Новий рік вдома.

Нагадаємо, раніше Зеленський пообіцяв масштабне переформатування судової системи в Україні.