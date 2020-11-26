У Зеленського оцінили шанси Разумкова стати президентом

Таку думку Тимошенко висловив в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, пише RegioNews.

"Дмитро Разумков - людина команди, спікер Ради. Я не знаю, які у нього є особисті амбіції, чи хоче він потім йти балотуватися в президенти... Я з ним це, чесно кажучи, не обговорював. Україна - це країна, де політична ситуація часто різко змінюється. Я не можу сказати, що буде через чотири роки (це ніхто не може сказати). Але я вважаю, що якби зараз були вибори, Дмитро їх не виграв би", - сказав він.