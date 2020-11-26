У Зеленського оцінили шанси Разумкова стати президентом
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко вважає, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не переміг би сьогодні на президентських виборах.
Таку думку Тимошенко висловив в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман, пише RegioNews.
"Дмитро Разумков - людина команди, спікер Ради. Я не знаю, які у нього є особисті амбіції, чи хоче він потім йти балотуватися в президенти... Я з ним це, чесно кажучи, не обговорював. Україна - це країна, де політична ситуація часто різко змінюється. Я не можу сказати, що буде через чотири роки (це ніхто не може сказати). Але я вважаю, що якби зараз були вибори, Дмитро їх не виграв би", - сказав він.
Тимошенко наголосив, що не знає, якою буде ситуація через чотири роки.
"Чи піде президент Зеленський на другий термін? Якщо не піде, чи будуть нові кандидати?" - сказав Тимошенко.
Нагадаємо, що раніше Разумков заявив, що він "певною мірою вже президент".