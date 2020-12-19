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19 грудня 2020, 17:02 98

Вибори мера Новгорода-Сіверського пройдуть 17 січня, зареєструвалися 8 кандидатів

19 грудня 2020, 17:02 98
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Прийом заяв від кандидатів на посаду мера завершився 17 грудня
Прийом заяв від кандидатів на посаду мера завершився 17 грудня
Фото: із відкритих джерел
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У повторних виборах голови Новгород-Сіверської міської ради, які відбудуться 17 січня, будуть брати участь 8 кандидатів.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на заступника голови Новгород-Сіверської міської ТВК Сергія Йожикова, передає RegioNews.

За його словами, прийом заяв від кандидатів на посаду мера завершився 17 грудня. Двоє із них брали участь у виборах 25 жовтня.

Це ексголова Новгород-Сіверської районної ради В’ячеслав Кауфман (партія "Наш край”) та Віктор Кропот – заступник голови райдержадміністрації, від "Слуги народу”.

Кауфман під час місцевих виборів зайняв друге місце, отримавши 2 364 голоси виборців, проти 2 931 голосу за переобраного на другий строк Олега Бондаренка, який пызныше помер від коронавірусу.

Нагадаємо, 30 жовтня від коронавірусу помер мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко, його мали переобрати на другий термін під час місцевих виборів 25 жовтня.

Того ж дня в ОПОРІ заявили, що в Новгород-Сіверську проведуть повторні вибори мера.

Чернігівська область Місцеві вибори голосування коронавірус мер
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