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21 грудня 2020, 18:09 13

Міськради чотирьох міст-мільйонників оновилися більше, ніж на половину - КВУ

21 грудня 2020, 18:09 13
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Більшість депутатів цих рад не були представлені у попередніх скликаннях
Більшість депутатів цих рад не були представлені у попередніх скликаннях
Фото: із відкритих джерел
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Під час місцевих виборів міські ради у таких містах-мільйонниках, як Київ, Дніпро, Одеса та Харків оновилися в середньому на 62 відсотки.

Про це під час брифінгу повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає RegioNews.

Наш перший висновок: міські ради в містах-мільйонниках оновилися більше, ніж на половину. Тобто переважна більшість депутатів цих міських рад в усіх без винятку - це нові обличчя", - сказав Кошель.

Він розповів, що 62% депутатів Київської міської ради не були присутні в попередньому складі, у Дніпрі оновлення відбулося на 58%, в Одесі 55% склали "нові обличчя”, а у Харкові - 72%.

Ця інформація є надзвичайно важливою для подальшого планування роботи, оскільки вона відкриває достатньо широкі можливості не лише для самореалізації цих депутатів, але й для серйозних системних перетворень у міських радах", - стверджує Кошель.

Він також звернув увагу на те, що напередодні місцевих виборів в Україні з'явилося близько 20 нових регіональних політичних партій.

Нагадаємо, у грудні на засіданнях Ради не були присутні 20 нардепів - КВУ.

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