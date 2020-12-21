Міськради чотирьох міст-мільйонників оновилися більше, ніж на половину - КВУ
Під час місцевих виборів міські ради у таких містах-мільйонниках, як Київ, Дніпро, Одеса та Харків оновилися в середньому на 62 відсотки.
Про це під час брифінгу повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає RegioNews.
Наш перший висновок: міські ради в містах-мільйонниках оновилися більше, ніж на половину. Тобто переважна більшість депутатів цих міських рад в усіх без винятку - це нові обличчя", - сказав Кошель.
Він розповів, що 62% депутатів Київської міської ради не були присутні в попередньому складі, у Дніпрі оновлення відбулося на 58%, в Одесі 55% склали "нові обличчя”, а у Харкові - 72%.
Ця інформація є надзвичайно важливою для подальшого планування роботи, оскільки вона відкриває достатньо широкі можливості не лише для самореалізації цих депутатів, але й для серйозних системних перетворень у міських радах", - стверджує Кошель.
Він також звернув увагу на те, що напередодні місцевих виборів в Україні з'явилося близько 20 нових регіональних політичних партій.
Нагадаємо, у грудні на засіданнях Ради не були присутні 20 нардепів - КВУ.