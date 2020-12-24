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24 декабря 2020, 17:58 48

Нацполиция выдвинула подозрения 25 лицам за нарушения во время выборов

24 декабря 2020, 17:58 48
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Наиболее распространенным нарушением был подкуп избирателей
Наиболее распространенным нарушением был подкуп избирателей
Фото: Нацполиция
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Следователи Национальной полиции объявили подозрения в организации незаконных схем во время местных выборов уже 25 лицам.

Об этом в интервью для издания Цензор.НЕТ рассказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, они фигурируют в 19 уголовных производствах.

Он рассказал, что расценки за подкуп фиксировались от 200 до 1000 гривен, однако дороже стоили "услуги" тех граждан, которые согласились баллотироваться "клонами" кандидатов. Одному из жителей Кировоградской области за такие действия заплатили 10 тысяч гривен.

Клименко отметил, что в целом Нацполиция расследует 1208 уголовных дел по фактам нарушений на местных выборах 25 октября 2020 года.

Отвечая на вопрос, где больше всего было выявлено правонарушений, председатель Нацполиции отметил, что в первую очередь это города и области.

Хотя у нас много зарегистрировано и там, где "лакомые" ОТГ. Где прибрежная территория, лес, где достаточно дорогая земля, там тоже кандидаты в депутаты райсоветов и претенденты на головы ОТГ пытались переступить закон", - подытожил Клименко.

Напомним, в Киевской области председателя УИК будут судить за фальсификации на выборах.

Местные выборы Нацполиция нарушения фальсификации выборов Игорь Клименко
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