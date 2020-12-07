16:58  07 грудня
У МОЗ розповіли, як проходитиме вакцинація українців від коронавірусу
14:34  07 грудня
У Харкові не залишилося місць в реанімаціях
18:36  07 грудня
Бойовики на Донбасі сьогодні двічі зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2020, 17:46 3

У Київській області голову ДВК судитимуть за фальсифікації на виборах

07 грудня 2020, 17:46 3
Читайте также на русском языке
Порушення виявив місцевий житель та повідомив про це правоохоронців
Порушення виявив місцевий житель та повідомив про це правоохоронців
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Голова Киданівської дільничної виборчої комісії Київської області постане перед судом за навмисну фальсифікацію результатів волевиявлення під час місцевих виборів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає RegioNews.

За даними слідства, вона навмисно підписала незаповнений протокол результатів підрахунку голосів виборців за кандидатів у депутати до районної ради та скріпила його печаткою.

Аби не допустити фальсифікації результатів волевиявлення громадян, поліція вилучила цей примірник. Його було направлено на проведення відповідних експертиз. За висновками експертів, підпис дійсно належить 47-річний жінці, яка виконувала повноваження голови виборчої комісії”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили голові ДВК про підозру у фальсифікації, підробленні документації під час виборів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, у поліції назвали кількість справ, які відкрили з початку виборчої кампанії.

Київська область Місцеві вибори поліція кримінальна справа фальсифікації виборів
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Буковині фермер намагався викрасти підприємця та отримати $150 тисяч
07 грудня 2020, 12:21
В Одесі викрили п’ять нелегальних сall-центрів: обслуговували російський бізнес
07 грудня 2020, 11:01
У Харкові сталася пожежа на текстильній фабриці
07 грудня 2020, 10:44
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Битва за будівництво. Чому Чернишов, Шуляк і Тищенко воюють проти Столара
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »