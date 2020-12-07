У Київській області голову ДВК судитимуть за фальсифікації на виборах

Порушення виявив місцевий житель та повідомив про це правоохоронців

Порушення виявив місцевий житель та повідомив про це правоохоронців

Фото: flickr

Голова Киданівської дільничної виборчої комісії Київської області постане перед судом за навмисну фальсифікацію результатів волевиявлення під час місцевих виборів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає RegioNews.

За даними слідства, вона навмисно підписала незаповнений протокол результатів підрахунку голосів виборців за кандидатів у депутати до районної ради та скріпила його печаткою.

Аби не допустити фальсифікації результатів волевиявлення громадян, поліція вилучила цей примірник. Його було направлено на проведення відповідних експертиз. За висновками експертів, підпис дійсно належить 47-річний жінці, яка виконувала повноваження голови виборчої комісії”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили голові ДВК про підозру у фальсифікації, підробленні документації під час виборів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, у поліції назвали кількість справ, які відкрили з початку виборчої кампанії.