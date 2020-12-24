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24 декабря 2020, 16:34 822

В Полтаве опять не состоялся суд по делу Кернеса

24 декабря 2020, 16:34 822
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Кернеса и его двух охранников обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Євромайдану в январе 2014 года.
Кернеса и его двух охранников обвиняют в похищении, пытках и угрозе убийством двум активистам Євромайдану в январе 2014 года.
Фото из открытых источников
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В Киевском районном суде Полтавы с конца февраля так и не начали подготовительное заседание по делу о пытках и лишении свободы по обвинению Геннадия Кернеса и его охранников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Киевского районного суда Полтавы.

24 декабря в очередной раз суд не состоялся. Подготовительное заседание перенесли на 29 января.

В связи с неявкой участников дела и представленными ими ходатайствами о переносе даты судебного заседания, - сообщают в суде.

Подготовительное заседание по обвинению Харьковского городского головы и его охранников должно было состояться 28 февраля. Но из-за карантина его перенесли на 20 марта, затем на 8 и 29 апреля, 22 мая, 12 июня, 10 июля, 14 августа, 11 сентября, 2 октября, 20 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес, а семья Кернеса будет требовать его реабилитации по делу Майдана.

суд Майдан похищение пытки Геннадий Кернес
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