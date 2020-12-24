В Полтаве опять не состоялся суд по делу Кернеса
В Киевском районном суде Полтавы с конца февраля так и не начали подготовительное заседание по делу о пытках и лишении свободы по обвинению Геннадия Кернеса и его охранников.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Киевского районного суда Полтавы.
24 декабря в очередной раз суд не состоялся. Подготовительное заседание перенесли на 29 января.
В связи с неявкой участников дела и представленными ими ходатайствами о переносе даты судебного заседания, - сообщают в суде.
Подготовительное заседание по обвинению Харьковского городского головы и его охранников должно было состояться 28 февраля. Но из-за карантина его перенесли на 20 марта, затем на 8 и 29 апреля, 22 мая, 12 июня, 10 июля, 14 августа, 11 сентября, 2 октября, 20 ноября.
Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес, а семья Кернеса будет требовать его реабилитации по делу Майдана.