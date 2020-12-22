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22 грудня 2020, 19:08 11

Рада перегляне процедуру визнання смерті мерів після смерті Кернеса

22 грудня 2020, 19:08 11
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Для цього планують внести зміни до закону про місцеве самоврядування
Для цього планують внести зміни до закону про місцеве самоврядування
Фото: із відкритих джерел
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Верховна Рада планує внести зміни у закон про місцеве самоврядування і запровадити автоматичне визнання факту смерті міського голови без необхідності голосування депутатами місцевих рад.

Про це під час пресконференції повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

За його словами, зараз депутати повинні призначити перевибори, для чого Рада має отримати звернення від виконувача обов'язків мера.

До того, як з'явиться це звернення, ця рада має ухвалити рішення про факт смерті, яке приймають на засіданні шляхом голосування. Тому ми очікуємо ці два факти" – розповів Корнієнко.

Він додав, що під час роботи над новою редакцією законопроєкту про місцеве самоврядування депутати планують прописати автоматичне визнання цього факту у випадку загибелі мера.

Нагадаємо, стало відомо, коли можуть призначити вибори мера Харкова. Найбільш ймовірно, що вибори відбудуться наступної осені.

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