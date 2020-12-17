Стало відомо, скільки українців підтримують введення локдауну у січні

41% виступає проти введення локдауну

41% виступає проти введення локдауну

Фото: Рixabay

Рішення Кабінету міністрів запровадити жорсткий карантин з 8 січня підтримують 56% українців, 41% виступають проти цього.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 12-14 грудня 2020 року, пише RegioNews.

"56% підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 січня, 41% - проти цього. 52% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 45% - мають протилежну думку", – йдеться у повідомленні.

При цьому 63% опитаних підтримують заборону мітингів, демонстрацій під час дії жорсткого карантину, а 35% - не підтримують.

Понад 70% опитаних підтримують закриття в рамках жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе (чверть проти цього). За закриття шкіл виступають 54% (43% – проти), дитсадків – 48% (47% – проти).

Найменше підтримують закриття продовольчих ринків (31% – за, 67% – проти), міжміського громадського транспорту (23% – за, 75% – проти) і громадського транспорту (18% – за, 80% – проти).

Згідно з опитуванням, 76% респондентів добре обізнані, що уряд прийняв рішення запровадити жорсткий карантин (локдаун) з 8 по 24 січня 2021 року, 20% – щось чули про це, 4% – не знають.

Нагадаємо, з 19 грудня в Україні діятимуть нові карантинні обмеження.