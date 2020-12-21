Запорізька облрада: Боговін анонсував приїзд президента

Про це посадовець сказав у розмові з "невідомими людьми у камуфляжі", які перебувають в обласній раді

Про це посадовець сказав у розмові з "невідомими людьми у камуфляжі", які перебувають в обласній раді

Фото: скріншот з відео Panoktikon

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Panoptikon.

Про ймовірний візит Зеленського Боговін сказав, відповідаючи на запитання "атовців", які перебувають у сесійній залі Запорізької облради.

На відео до Боговіна звертаються з проханням "звернутися до президента, губернатора, вжити заходів". "Не хочемо, щоби бюджет Запорізької області пилився і відправлявся на патрони в "ДНР", - кажуть Боговіну.

Хлопці, на сьогодні один легітимний голова обласної ради. Це я – Віталій Боговін. А всі інші, самозванці, які тут голосували нелегітимно, щось тут, якісь протоколи заповняли. І я особисто від себе говорю, що ЗНР тут не буде. Я до останнього буду стояти. На цих рубежах. Губернатор, на жаль, не зміг прийти. Тому що тільки сьогодні заступив на роботу. І є така новина, що в четвер в нас тут, у Запоріжжі, буде президент Володимир Олександрович Зеленський.

Боговін запевнив співрозмовників, що президент "знає, що коїться", і тому "сьогодні ні за що переживати".

Не можу сказати, чи буде сесія чи не буде. Вона в нас запланована. Переконаний, ми будемо її проводити. Коли він приїде, ми донесемо йому всю інформацію, від вас, від себе. Скажу наперед, він знає, що коїться. І тому сьогодні був запланований візит… Так що буде на території, все йому розкажете. Ми з губернатором тільки що були на нараді. Були там силовики. Можу вас запевнити, що вам сьогодні ні за що переживати.

За словами Боговіна, "ми не дамо російським силам ні створити тут ЗНР, ні зайняти основну масу місць в цій раді. Тут буде проукраїнська сила. Будемо відстоювати наші інтереси до самого кінця".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу і у Запорізькій облраді перебувають люди в камуфляжній формі.