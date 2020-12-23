Зеленский завтра посетит с рабочим визитом Запорожскую область
Об этом официально сообщила Запорожская ОГА
Об этом официально сообщила Запорожская ОГА
Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 24 сентября, ожидают с рабочей поездкой в Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации, передает RegioNews.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Запорожскую область. Рабочая поездка состоится в четверг, 24 декабря, - сообщает ОГА.
Напомним, ранее сообщалось, что председатель Запорожского облсовета Боговин анонсировал приезд президента, а председатель Запорожской ОГА Старух не рекомендует ехать Зеленскому в Запорожье.
Премьер-министр Шмыгаль посетит Херсонскую область с рабочим визитомВсе новости »
23 декабря 2020, 18:37Нового главу ОГА в Запорожье депутатам представил председатель облсовета Боговин
23 декабря 2020, 15:26Кого украинцы хотят видеть во главе государства: президентский рейтинг
23 декабря 2020, 13:50
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет
Мэр Сум Александр Лысенко: "Я не могу сегодня быть в меньшинстве, а большинство не может быть без городского головы"