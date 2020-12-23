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23 декабря 2020, 18:55 206

Зеленский завтра посетит с рабочим визитом Запорожскую область

23 декабря 2020, 18:55 206
Читайте також українською мовою
Об этом официально сообщила Запорожская ОГА
Об этом официально сообщила Запорожская ОГА
Фото из открытых источников
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Президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 24 сентября, ожидают с рабочей поездкой в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Запорожскую область. Рабочая поездка состоится в четверг, 24 декабря, - сообщает ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Запорожского облсовета Боговин анонсировал приезд президента, а председатель Запорожской ОГА Старух не рекомендует ехать Зеленскому в Запорожье.

Запорожье Владимир Зеленский президент визит ОГА
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