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23 грудня 2020, 15:28 7

Уряд погодив призначення заступників голів чотирьох ОДА

23 грудня 2020, 15:28 7
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Під час засідання Кабмін здійснив низку кадрових призначень 
Під час засідання Кабмін здійснив низку кадрових призначень 
Фото: Кабмін
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Сьогодні, 23 грудня під час засідання Кабінету Міністрів урядовці погодили призначення заступників голів Луганської, Одеської, Сумської та Хмельницької обласних державних адміністрацій (ОДА).

Про це в Telegram повідомив народний депутат і представник Кабінету Міністрів у парламенті Василь Мокан, передає RegioNews.

Так, на сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за погодження призначення Олексія Смирнова першим заступником голови Луганської ОДА (Обласної військово-цивільної адміністрації).

Також погодили кандидатури Анни Колісник на посаду першого заступника голови Сумської ОДА, і Вячеслава Печененка - на посаду його заступника.

Олег Муратов стане заступником голови Одеської облдержадміністрації. Крім того, було погоджено призначення Сергія Тюріна першим заступником голови Хмельницької адміністрації.

Нагадаємо, 16 грудня Кабмін погодив призначення Андрія Бойчука головою Івано-Франківської ОДА.

Також ми повідомляли, що Кабмін звільнив низку посадовців у державних відомствах.

Кабмін призначення кадри засідання ОДА
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