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23 грудня 2020, 16:58 2

В Україні спростили надання житла переселенцям

23 грудня 2020, 16:58 2
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Також було скасовано прив'язку до обліку
Також було скасовано прив'язку до обліку
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів України спростив умови надання житла вимушеним переселенцям. Зокрема, скасовано прив'язку до місця обліку.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій, пише RegioNews.

Повідомляється, що тепер переселенці зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є відповідний фонд. Раніше можна було отримати житло тільки за місцем, де переселенець знаходиться протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних.

Крім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у переселенця немає можливості забрати його особисто. Також передбачається, що органи місцевої влади будуть визначати додаткові критерії надання житла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки переселенців живе на окупованій території.

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