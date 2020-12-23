В Україні спростили надання житла переселенцям

Також було скасовано прив'язку до обліку

Також було скасовано прив'язку до обліку

Фото: КМУ

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій, пише RegioNews.

Повідомляється, що тепер переселенці зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є відповідний фонд. Раніше можна було отримати житло тільки за місцем, де переселенець знаходиться протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних.

Крім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у переселенця немає можливості забрати його особисто. Також передбачається, що органи місцевої влади будуть визначати додаткові критерії надання житла.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки переселенців живе на окупованій території.