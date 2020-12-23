Кабмін звільнив заступника Шкарлета: у чому причина

Вітренко балотувався на посаду ректора КНУ, але програв вибори

Вітренко балотувався на посаду ректора КНУ, але програв вибори

Фото з відкритих джерел

Уряд звільнив Андрія Вітренка з посади заступника міністра освіти і науки України і призначив заступником міністра з питань європейської інтеграції. Відповідне рішення Кабмін ухвалив під час засідання 23 грудня.

Про це повідомив народний депутат Василь Мокан у Facebook, пише RegioNews.

Відомо, що раніше посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції обіймав Сергій Шкарлет, коли виконував обов'язки очільника МОН, але 17 грудня Верховна Рада призначила Шкарлета міністром освіти і науки України.

КАДРИ: На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за: звільнення Вітренка Андрія Олександровича - з... Posted by Василь Мокан / Vasyl Mokan on Wednesday, December 23, 2020

Андрій Вітренко - доцент економічного факультету Київського національного університету імені Шевченка та доктор економічних наук.

Студенти вишу повідомляли, що після того, як закінчився термін контракту попереднього ректора КНУ ім. Шевченка Леоніда Губерського, тимчасовим виконувачем обов'язків ректора міг стати Андрій Вітренко.

Та студпарламент КНУ виступив проти призначення в.о. ректора Вітренка, оскільки, за їхніми словами, він брав участь у місцевих виборах та провів у виші агітаційний захід партії "Слуга народу".

Згодом Вітренко балотувався на посаду ректора КНУ, але програв вибори.

Вітренко став депутатом Київради від фракції "Слуга народу" та очолив постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Нагадаємо, 19 грудня в Раду внесли проєкт постанови про звільнення Шкарлета з посади міністра освіти.