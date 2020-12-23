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23 декабря 2020, 18:42 5

Франковский облсовет провалил обращение с требованием увольнения Шкарлета

23 декабря 2020, 18:42 5
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Обращение инициировала фракция "Европейская солидарность"
Обращение инициировала фракция "Европейская солидарность"
Фото: скриншот с прямой трансляции сессии облсовета
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Депутаты Ивано-Франковского областного совета не поддержали обращение фракции «Европейская Солидарность» с просьбой к Верховной раде и Кабмину уволить с занимаемой должности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на kurs.if.ua.

В обращении отмечается, что народные депутаты Украины, которые проголосовали за назначение Сергея Шкарлета Министром образования и науки Украины, фактически поддержали уничтожение положительных реформ в украинском образовании и ее украиноцентричной составляющей.

Считаем, что Сергей Шкарлет не может возглавлять это министерство из-за своей политической позиции, связи с Партией регионов и скандалов, в которые он попадал, пока исполнял обязанности министра, в том числе из-за плагиата в его научных работах, идею сделать внешнее независимое оценивание необязательным, – говорилось в обращении.

В результате голосования обращение поддержали 33 депутата областного совета. Для его принятия необходимо было 43 голоса.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 декабря под Офисом Зеленского митинговали за отставку Шкарлета.

Кабмин Ивано-Франковск Верховная Рада облсовет Сергей Шкарлет
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