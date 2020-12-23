Запорізьким депутатам вдалося з другого разу обрати секретаря
Секретарем міськради став Геннадій Наумов
Секретарем міськради став Геннадій Наумов
На голосування знову виставили лише одну кандидатуру: депутата Геннадія Наумова від партії "Єднання", його і обрали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на zanoza-news.com.
Сьогодні, 23 грудня, депутати Запорізької міськради повторно таємно голосували за кандидатуру секретаря міськради.
Перший раз Наумову не вистачило голосів, а депутати від "ЄС" взагалі відмовилися голосувати.
На цей раз за кандидатуру депутата проголосували 35 колег при необхідних 33.
Наумов подякував за підтримку і закликав до єдності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 грудня у Запорізькій міській раді депутати не змогли обрати секретаря.
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