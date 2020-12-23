Запорізьким депутатам вдалося з другого разу обрати секретаря

Секретарем міськради став Геннадій Наумов

Секретарем міськради став Геннадій Наумов

Фото з відкритих джерел

На голосування знову виставили лише одну кандидатуру: депутата Геннадія Наумова від партії "Єднання", його і обрали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на zanoza-news.com.

Сьогодні, 23 грудня, депутати Запорізької міськради повторно таємно голосували за кандидатуру секретаря міськради.

Перший раз Наумову не вистачило голосів, а депутати від "ЄС" взагалі відмовилися голосувати.

На цей раз за кандидатуру депутата проголосували 35 колег при необхідних 33.

Наумов подякував за підтримку і закликав до єдності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 грудня у Запорізькій міській раді депутати не змогли обрати секретаря.