14:24  23 грудня
У Раді заявляють про недовіру міністру оборони Тарану
10:34  23 грудня
Вибори в ОРДЛО в найближчій перспективі неможливі - Разумков
08:12  23 грудня
За добу 9 порушень: бойовики застосовували міномети та гранатомети проти українських військових
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2020, 14:53 56

Запорізьким депутатам вдалося з другого разу обрати секретаря

23 грудня 2020, 14:53 56
Читайте также на русском языке
Секретарем міськради став Геннадій Наумов
Секретарем міськради став Геннадій Наумов
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На голосування знову виставили лише одну кандидатуру: депутата Геннадія Наумова від партії "Єднання", його і обрали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на zanoza-news.com.

Сьогодні, 23 грудня, депутати Запорізької міськради повторно таємно голосували за кандидатуру секретаря міськради.

Перший раз Наумову не вистачило голосів, а депутати від "ЄС" взагалі відмовилися голосувати.

На цей раз за кандидатуру депутата проголосували 35 колег при необхідних 33.

Наумов подякував за підтримку і закликав до єдності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 грудня у Запорізькій міській раді депутати не змогли обрати секретаря.

вибори горсовет Запоріжжя Європейська солідарність секретар
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Чернівецька міськрада обрала секретаря, заступників міського голови і затвердила склад виконкому
23 грудня 2020, 14:15
У Полтаві ТВК остаточно оголосила результати виборів до міської ради
23 грудня 2020, 13:54
Депутати Львівської міськради обрали секретаря та голів фракцій
23 грудня 2020, 13:16
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »